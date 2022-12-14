Артисты «Астана Опера» снова сорвали овации: гастроли театра в Баку прошли с большим размахом

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Театр оперы и балета «Астана Опера» не перестает удивлять зрителей интересными постановками и спектаклями. Артисты с большим удовольствием делятся искусством не только с соотечественниками, но и со зрителями со всего мира. На этот раз творческий коллектив театра «Астана Опера», в частности оперная труппа отправилась на гастроли в Баку – в столицу Азербайджана, где представила бакинцам блестящий гала-концерт из номеров отечественных и мировых опер, симфонических произведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После пандемии впервые коллектив театра оперы и балета «Астана Опера» полным составом отправился на зарубежные гастроли. Гала-концерт представили в Азербайджанском театре оперы и балета, который имеет вековую историю. Примечательно, что на этой священной сцене, где выступали почти все мировые именитые оперные певцы и артисты, исполнили казахские народные композиции.

Гала-концерт начался в 19:00 по бакинскому времени. По традиции артисты начали гала-концерт отрывком из оперы «Биржан и Сара». 10 лет назад именно этим произведением театр «Астана Опера» открывал свои двери зрителям в Казахстане.

«Труппа театра «Астана Опера» впервые приехала в Баку – в этот красивейший город. Мы искренне рады встрече с новой для нас публикой. Гастроли проходят в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Почти за треть века оба государства проделали огромный путь в политическом, экономическом, культурном развитии и достигли значительных результатов в этих сферах. Выступление театра «Астана Опера» предшествует открытию Дней культуры Казахстана в Азербайджане в 2023 году. В программу вечера постарались включить произведения западноевропейских классиков и, конечно же, отечественных композиторов, чтобы познакомить жителей и гостей Баку с культурой и искусством нашего народа. Думаю, эти гастроли придадут мощный импульс дальнейшему развитию культурного сотрудничества между нашими странами», - сказал директор театра «Астана Опера», заслуженный деятель РК Галым Ахмедьяров.

Поддержать соотечественников пришли дипломаты, сотрудники посольства Казахстана в Азербайджане, казахи, проживающие здесь. В большом зале можно было также встретить зрителей из России, Кыргызстана и, конечно же, бакинцев.

«Сегодня в рамках празднования юбилейной даты – 30-летия установления дипломатических отношений к нам приехал один из главных театров нашей страны - «Астана Опера». Хочу выразить признательность Министерствам культуры двух стран. Также хочу поблагодарить Академический государственный театр оперы и балета Азербайджана, коллектив театра, конечно же, наш театр, а также его руководителя Галыма Ахмедьярова за то, что сегодня он сделал для нас такой сюрприз. Сегодня вы услышите казахские композиции и композиции других стран и народов», - отметил чрезвычайный и уполномоченный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Ценители классической музыки услышали Каватину Серке из оперы «Айсулу» Сыдыка Мухамеджанова, «Кыз куу» из балета «Степная легенда» Тилеса Кажыгалиева, арию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. С сольными номерами и дуэтами выступили Заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова. В программе прозвучали произведения В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, В.Беллини, Ж. Бизе, А.Дворжака и других композиторов.

«Мы хотели показать всю палитру того, что мы исполняем в театре. Очень важно, в первую очередь, показать национальную музыку. Думаю, казахская музыка для азербайджанцев была очень интересной. Наша песенная культура даже близка к азербайджанской музыке, так как мы являемся тюркоязычными народами. Музыка где-то пересекается», - поделился дирижер Руслан Баймурзин.

В этот вечер он примерил на себя две роли: дирижера и исполнителя.

Когда Руслан вышел на сцену с домброй и исполнил произведение «Әлқисса» Нургисы Тлендиева зрители внимательно слушали, запоминая каждую нотку этого произведения. После завершения зрители проводили артиста бурными аплодисментами.

«Думаю, совмещать дирижирование и исполнение очень интересно. Для меня это не вызывает никаких трудностей. Напротив, от этого я получаю двойное удовольствие. Думаю, что привлекаем азербайджанцев своим качеством: у нас первоклассный оркестр, хор, шикарные солисты. Грех не выступать хорошо. Мне кажется, бакинцам было интересно послушать наших артистов. Думаю, это не последняя наша поездка», - добавил дирижер.

Для многих артистов «Астана Опера» Баку стал вторым домом. Например, ведущая солистка театра Жупар Габдуллина много лет назад участвовала в Международном конкурсе вокалистов им. Бюльбюля.

«Также я исполняла оперу «Кёроглы» Узеира Гаджибекова с маэстро Рауфом Абуллаевым в Турции. Исполняла партию Нигяр. Очень рада, что снова приехала в Азербайджан с гастрольным туром. Знаю многих азербайджанских коллег, оперных артистов. Контратенор Ильхам Назаров выступал в Казахстане. Сабина Асадова тоже была у нас. Думаю, что опера – это вершина искусства. Мы гордимся такими коллегами. У каждого артиста есть своя мечта. Думаю, я тоже исполнила свою мечту, выступив на этой священной сцене», - отметила Жулдыз Габдуллина.

Особенностью гастрольного тура также стало то, что на сцене, где выступали звезды мировой величины, выступила подающая надежды солистка Международной академии «Астана Опера» Гульдана Алдадосова.

«Вместе с основной труппой «Астана Опера» гастролирую в Баку. До этого выступали в Алматы. Буду исполнять арию Эльвиры. Это сложная ария. Исполняла ее в сентябре на Международном конкурсе молодых певцов в Будапеште. Это мой первый визит в Баку. Я очень счастлива. У вас очень красивый город, архитектура просто волшебная», - призналась Гульдана Алдадосова.

В этот вечер бакинцы познакомились с творчеством казахстанских артистов. Гала-концерт завершился восторженными эмоциями и бурными аплодисментами публики.

На днях коллектив театра «Астана Опера» поедет с гастролями в Минск. На сцене Белорусского национального академического театра оперы и балета представит оперу-фарс Джоаккино Россини «Шелковая лестница».







