Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Артиллерийский снаряд обнаружил охранник бизнес-центра, который проверял заброшенный бункер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина. Охранник бизнес-центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

На место происшествия прибыли все оперативные службы города. Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения. Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было.

В полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

Фото orengrad.ru