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    Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы

    2 Марта 2023, 01:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Артиллерийский снаряд обнаружил охранник бизнес-центра, который проверял заброшенный бункер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина. Охранник бизнес-центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    На место происшествия прибыли все оперативные службы города. Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения. Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было.

    В полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

    Фото orengrad.ru

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК
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