Артиллерийский снаряд обнаружили в Ерейментау

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области необычную находку обнаружили жители районного центра, когда собирали металл на территории заброшенного мусорного полигоне на окраине Ерейментау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«По итогам визуального осмотра, проведенного специалистами-взрывотехниками ДП, установлено, что данный предмет является фугасным снарядом 125 мм, полностью ржавым с коррозией. В целях обеспечения безопасности найденный боеприпас уничтожен на месте, а его осколки изъяты и направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

По факту обнаружения артиллерийского снаряда на заброшенном полигоне в Ерейментау проводят проверку акмолинские полицейские.