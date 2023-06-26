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Артиллерийский снаряд обнаружили в Ерейментау

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 21:30
Артиллерийский снаряд обнаружили в Ерейментау Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области необычную находку обнаружили жители районного центра, когда собирали металл на территории заброшенного мусорного полигоне на окраине Ерейментау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«По итогам визуального осмотра, проведенного специалистами-взрывотехниками ДП, установлено, что данный предмет является фугасным снарядом 125 мм, полностью ржавым с коррозией. В целях обеспечения безопасности найденный боеприпас уничтожен на месте, а его осколки изъяты и направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

По факту обнаружения артиллерийского снаряда на заброшенном полигоне в Ерейментау проводят проверку акмолинские полицейские.

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