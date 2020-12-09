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    Артиллерия: новые возможности наземной разведки казахстанской армии

    9 Декабря 2020, 05:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах началась подготовка по специальности, в рамках которой задействовано более трех с половиной тысяч воинов-артиллеристов. При проведении занятий особое внимание уделяется применению новых видов вооружения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Сегодня артиллерийские подразделения Вооруженных сил Казахстана оснащаются современными средствами разведки, контрбатарейной борьбы и комплексами управления огнем, которые позволяют увеличить эффективность применения орудий. В войска поставлены оптико-электронные средства разведки «Атлас», БПЛА «Skylark-1LEХ», радиолокационные станции «Платформа». Их предназначение – своевременно выявлять наиболее важные объекты противника.

    Объединение средств артиллерийской разведки с артиллерийскими орудиями путем автоматизированной системы передачи данных составляет так называемый разведывательно-огневой контур.

    В этом ряду выделяется средство контрбатарейной борьбы РЛС «Платформа», которая осуществляет наземное наблюдение, выявляет координаты огневых позиций противника, в автоматическом режиме передает их на пункт управления, после чего цель немедленно поражается огнем артиллерийских орудий.

    По сведениям официального представителя производителя, «Платформа» может выявить любой объект от человека на дальности 10 километров до транспортного самолета на удалении 50 километров. Она также способна засечь огневые позиции стреляющих батарей, реактивные снаряды и беспилотные летательные аппараты на расстоянии от 3,5 до 15 километров.

    РЛС «Платформа» успешно применялась на крупномасштабных учениях «Айбалта-2019», «Шыгыс-2019» и «Алдаспан-2020», дивизионных тактических учениях, где неизменно обеспечивала высокую эффективность действий артиллерийских подразделений.

    В перспективе планируется приобретение комплексов наземной радиолокационной разведки с большей дальностью обнаружения. Также в ближайшее время будут модернизированы имеющиеся на вооружении комплексы управления огнем. Сегодня уже проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для их усовершенствования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия
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