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    Артефакты помогают раскрывать секреты древних кулинаров

    23 Марта 2021, 22:28

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Какими были диеты в эпоху бронзы и раннего железного века - это выясняют учёные, изучая изотопы остатков пищи на древней керамике. Результаты исследований представили на семинаре «Предварительные результаты анализа остатков липидов керамики бронзового и раннего железного веков Казахстана». Участник семинара - научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Эмма Усманова - рассказала о мероприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В онлайн-режиме данный семинар организовали Национальный исследовательский институт культурных ценностей (Нары, Япония) и Национальный музей Республики Казахстан.

    Участник семинара - Эмма Усманова, научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова - рассказала о мероприятии.

    «Доктор Shinya Shoda, ведущий исследователь из японского института, озвучил результаты исследования органических остатков пищи на керамике из казахстанских памятников Саба, Таксай-1 и Новоильиновское-2. Выступили также казахстанские археологи Акан Онгарулы (Нур-Султан), Яна Лукпанова (Уральск).

    Мы выясняли, что ели жители наших степей в эпоху бронзы и раннего железного века: андроновцы, саки, сарматы. Диеты были разные: от молочной до проса. Кулинары эпохи бронзы не знали проса - этой популярной злаковой культуры. В питательном рационе просо появляется у кочевников. Питались молоком, животные жиры есть в составе пригорелой пищи, оставшейся на стенках древней посуды. Также ели рыбу, травянистые растения.

    В дальнейшем нам предстоит ещё многое узнать о диете древних людей. Тайны помогут раскрыть анализы изотопов остатков пищи, которые сохранились на стенках фрагментов древней керамики», - пояснила Эмма Усманова, научный сотрудник Сарыаркинского археологического института Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова.

    Слушателями семинара стали коллеги из Японии, Литвы, Нур-Султана, Костаная.

    Эмма Усманова выступила с презентацией результатов археологических исследований памятников эпохи бронзы Лисаковской округи (Костанайская область, комплекс Новоильиновский-2).

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Наука Культура История Казахстана
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