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    Арт-инсталляцией станет морская нефтяная платформа в Великобритании

    15 Июля 2022, 15:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Выведенная из эксплуатации морская нефтяная платформа в Северном море станет первой в мире крупной публичной арт-инсталляцией в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Seemonster.co.uk.

    Креативный объект, получивший название See Monster, имеет цель вдохновить идеи о перепрофилировании крупных промышленных сооружений в дизайнерские решения для устойчивого будущего.

    450-тонная платформа перевезена морем в английский город Уэстон-супер-Мар на бортовой барже размером с футбольное поле. Сооружение станет культовой достопримечательностью на берегу моря, где предварительно сконструированы для него опоры. Вся конструкция будет иметь высоту 35 метров в самой высокой точке.

    Реализацию проекта See Monster планируют завершить в августе. Креативный объект будет состоять из четырех общедоступных уровня: анимированного водопада высотой 10 метров, кинетической инсталляции из 6 тыс. элементов, формирующих мерцающую чешую монстра, оазиса на борту из трав, растений и деревьев, отобранных для процветания в приморском микроклимате, сидячего амфитеатра и студии вещания.

    Проект See Monster воплощен в жизнь творческой студией Newsubstance из английского города Лидса и является одним из десяти творческих проектов, заказанных в рамках самой крупной и амбициозной творческой программы «Креативность в Великобритании» UNBOXED проходящей по всей стране до октября 2022 года.

    Фото: seemonster.co.uk

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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