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    Арсланбек Айткулов обыграл экс 33-ю ракетку мира

    24 Июля 2023, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана стартовал традиционный международный турнир Кубок Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    23 июля прошли матчи квалификационного раунда ATP Challenger Tour 50, где произошла небольшая сенсация. 19-летний воспитанник школы тенниса Караганды Арсланбек Айткулов (1345 АТР) в первом раунде отбора уверенно обыграл звезду узбекского тенниса, двукратного победителя турниров серии АТР 250 - Дениса Истомина (740 АТР) со счетом 6:2, 6:4. За выход в основу домашнего «Челленджера» Арсланбеку 24 июля предстоит сыграть против Калианда Пунача из Индии (665 АТР).

    Другие казахстанцы Виталий Зацепин и Григорий Ломакин проиграли своим оппонентам. 17-летний Зацепин - Егору Герасимову (Беларусь) со счётом 3:6, 2:6, а Ломакин - Евгению Филиппову (631 АТР) с счётом 1:6, 2:6

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Теннис
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