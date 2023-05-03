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    Арсланбек Айткулов неудачно выступил на турнире в Тбилиси

    3 Мая 2023, 10:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Арсланбек Айткулов (1320-е место в рейтинге ATP) неудачно выступил на турнире в Тбилиси (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге он встретился с израильтянином Орелом Кимхи (728-е место) и смог взять у него лишь один гейм, получив «баранку» в первом сете — 0:6, 1:6. Следующим соперником Кимхи станет серб Борис Бутулия (798-е место).

    Ранее в квалификации Айткулов победил двух теннисистов, не имеющих рейтинга — грузина Александра Швангирадзе — 6:2, 6:2 — и израильтянина Офера Хакоэна — 6:3, 6:1. Добавим, что призовой фонд турнира в Тбилиси составляет 15 000 долларов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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