Аршалынцы представили акиму Акмолинской области ряд предприятий

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким области Малик Мурзалин с рабочим визитом посетил Аршалынский район, где ознакомился с работой нескольких производственных предприятий, а также провел совещание с активом района.

Первым объектом в графике рабочей поездки руководителя региона стало новое овощехранилище ТОО «Жибек Жолы Агросервис» мощностью 2,5 тысячи тонн.

Как рассказал директор ТОО Бахтияр Сериков, проект реализован в рамках развития продовольственного пояса Астаны. В настоящее время овощехранилище заполнено примерно на 50%. Современные боксы с автоматической регулировкой микроклимата позволяют обеспечивать оптимальную температуру для разных овощей - картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы. В дальнейшем бизнесмен планирует не только принимать на зимнее хранение продукцию фермеров, но и выращивать собственную.





Мебельная фабрика ТОО «Джамиля», входящая в хорошо известный в стране производственный комбинат «Zeta», обеспечивает корпусной мебелью, мебелью из металла для офиса, медицинских и образовательных учреждений северные регионы Казахстана. Производственная мощность предприятия - 180 тысяч изделий в год. А с недавних пор здесь наладили выпуск качественной мягкой мебели по доступной цене, которая уже пользуется спросом среди жителей столицы и области.











Акиму области представителями АО «НК «КазАвтоЖол» был презентован недавно введенный в строй дорожно-эксплуатационный пункт, который будет обслуживать участок автомобильной дороги республиканского значения. Он оборудован всем необходимым: теплыми боксами для спецтехники, ремонтными мастерскими, имеются комнаты для проживания инженерного персонала. На следующий год в поселке Аршалы введут в эксплуатацию придорожный сервис с пунктом обогрева, аналогичный объект сдан в Ерейментауском районе. Для участников дорожного движения будет предусмотрено всё необходимое для удовлетворения потребностей в случае аварийных ситуаций.

В ходе визита Малик Мурзалин побывал в новой зоне отдыха «ASTANA RESORT», представляющей собой комплекс из главного корпуса с рестораном и пяти гостевых коттеджей, построенных из экологически чистого природного материала - оцилиндрованного кедра.





В завершение рабочей поездки Малик Мурзалин провел совещание с активом, на котором аким Аршалынского района доложил об итогах социально-экономического развития за 11 месяцев. О планах по развитию региона в 2019 году рассказали руководители отраслевых областных управлений. Здесь будут строиться дороги, ремонтироваться действующие улично-дорожные сети населенных пунктов, реконструироваться сети коммуникаций.

«Есть проблемы, которые не решаются на районном уровне, на это следует обратить внимание. Но район очень активный, кадровый потенциал на порядок выше, чем во многих других регионах области. Область будет помогать вам, но и вы должны показывать свою работу», - подытожил аким области.