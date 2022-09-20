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    Арсенал оружия выявлен на окраине Тараза

    20 Сентября 2022, 21:49

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудниками УБОП ДП и ОКП УП Тараза на окраине города обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Из мешка изъяты две единицы автомата «Калашнико», газовый пистолет марки «FBI8000», светошумовая граната, магазины от автомата, штык-нож, полицейская каска, резиновая палка и около 200 патронов различного калибра.

    По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 287 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

    Фото: polisia.kz
    Жамбылская область Происшествия МВД РК
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