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    Арсенал оружия прятал у себя дома житель Алматы

    28 Апреля 2023, 16:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Арсенал оружия алматинец прятал у себя дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается гражданин А. 1995 года рождения.

    «В его съемном жилище обнаружены и в процессуальном порядке изъяты гладкоствольное ружье, два нарезных ружья, пневматический пистолет, порядка 400 патронов разного калибра. По предварительной версии, это оружие могло быть добыто криминальным путем. Назначена соответствующая экспертиза. Вместе с тем, установлено, что гражданин А. также подозревается в хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства устанавливаются. Подозреваемый взят под стражу. Уголовные дела расследуются по ч. 3 ст. 287 и ч. 3 ст. 293 УК РК», – сообщил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Происшествия
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