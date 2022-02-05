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    Арсенал оружия обнаружили в центре Алматы

    5 Февраля 2022, 14:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Арсенал оружия обнаружен в центре Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Схрон найден в эпицентре массовых беспорядков, имевших место в началале января этого года.

    «В ходе проведения оперативных мероприятий служебно-розыскной собакой около Государственного музея, в микрорайоне «Самал», обнаружен схрон арсенала. Из, так называемого, тайника изъято травматическое оружие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра – 19 штук, 7.62 калибра – семь штук, 5.45 калибра – четыре штуки. Принадлежность боеприпасов будет установлена в ходе проверки», – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Безопасность ЧП-2022 Алматинская трагедия
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