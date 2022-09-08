Арсенал оружия изъяли у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Автомат Калашникова, два пистолета и патроны к ним изъяты полицейскими у жителя Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Опасная находка была обнаружена сотрудниками ДП ЗКО при проведении ОПМ «Участок».

Так, по поступившей информации был проведен обыск в доме одного из жителей дачного общества, в ходе которого были обнаружены автомат АК-47, револьвер без ствола Наган 1944 года, револьвер и патроны к ним.

В настоящий момент полицейские выясняют, для каких целей мужчина собрал столь внушительный арсенал и где он приобрел оружие.

По всем видам оружия назначена баллистическая экспертиза. В отношении задержанного начато досудебное расследование по части третьей статьи 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Фото: polisia.kz