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Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области

2 Ноября 2022, 15:43
Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области
2 Ноября 2022, 15:43

Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Арсенал оружия сельчанин хранил в котельной комнате заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«31 октября в ходе проверки оперативной информации, в котельной комнате заведения, под диваном, сотрудники полиции обнаружили черную тряпочную сумку с одноствольным обрезом 16 калибра, двуствольным обрезом 12 калибра, 22 патронами и двумя травматическими пистолетами», - сообщили в полиции.

По изъятым оружиям назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В отношении 25-летнего владельца заведения начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой


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