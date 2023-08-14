Арсенал оружия изъяли у группы лиц в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли факт возможных криминальных разборок в областном центре с применением огнестрельного оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

У подозреваемых при обыске обнаружен и изъят арсенал различного оружия, включая пистолеты, ружья, бронежилет, более 100 единиц боеприпасов к ним, ножи и пистолет-пулемет модели «Uzi» с двумя магазинами.

В полиции отметили, что задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.