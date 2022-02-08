Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Арсенал оружия изъяли полицейские у жителя Семея

    8 Февраля 2022, 10:08

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские изъяли арсенал оружия у жителя города Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские Восточно-Казахстанской области провели проверку информации о причастности местного жителя к незаконному хранению огнестрельного оружия.

    В результате обыска в гараже у 29-летнего мужчины был обнаружен арсенал оружия, состоящий из двух обрезов гладкоствольных ружей марок «ЗК» и «ИЖ» 16-го калибра, а также сигнального револьвера модели «Страж», калибра 5,6 мм.

    Сейчас стражи правопорядка выясняют, для каких целей хранил данное оружие указанный гражданин.

    «В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного Кодекса РК (незаконные приобретение, хранение или ношение оружия и боеприпасов), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции ВКО, полковник полиции Талгат Шаяхметов.

    В городе продолжаются мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Восточно-Казахстанская область Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане