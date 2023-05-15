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    Арсен Буранчиев пришел в сознание - ФК «Кайрат»

    15 Мая 2023, 14:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба ФК «Кайрат» сделала заявление о состоянии пострадавшего в ходе матча с «Актобе» футболиста Арсена Буранчиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Арсен Буранчиев пришел в сознание. Наш игрок продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей. Решением клуба, все средства с продажи билетов на матч 1/4 финала Кубка Казахстана «Кайрат» — «Атырау» будут перечислены Арсену Буранчиеву и его семье», говорится в сообщении.

    В матче 9 тура КПЛ-2023 с «Актобе» Арсен Буранчиев получил тяжелые повреждения после столкновения головами с бразильским форвардом соперников Элдером Сантаной. После оказания медпомощи актюбинец сумел продолжить игру и записал впоследствии на свой счет забитый мяч, Арсен же в критическом состоянии был экстренно госпитализирован в реанимацию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Спорт Футбол
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