АрселорМиттал Темиртау должен уйти из страны – экс-директор шахты «Казахстанская» Арман Калыков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 17 августа в выработке угольного уклона Д6 на шахте «Казахстанская» произошло возгорание конвейерной ленты. В шахте находились 227 горняков. На поверхность были выведены 222 работника. Обнаружены тела трех погибших, поиски двух горняков все еще продолжаются. Выяснилось, что за15 лет на объектах «АрселорМиттал Термиртау» погибли свыше 100 человек. Причины систематических аварий мы решили узнать у экс-директора шахты «Казахстанская» - ныне депутата Мажилиса Армана Калыкова, который сейчас находится на месте трагедии.

- Расскажите об обстановке, какие меры сейчас принимаются?

- Я посетил оперативный штаб, потом встретился с семьей погибшего. Ознакомился с ходом ведения спасательных работ, тушения пожара. Все, конечно, до боли знакомо. Эти аварии происходят друг за другом нескончаемо. Каждая – боль в сердце для шахтера. Со многими знаком. Двух погибших знал лично. Я там работал главным инженером, замдиректора, директором шахты. Пока нахожусь здесь в регионе. Я в принципе и был в регионе, но далеко от шахты. Сейчас идет локализация пожара. Два человека не найдены. Молодые ребята 1994, 1996 годов рождения. Сейчас такая ситуация, что комментировать что-то сложно. Штаб работает. Я ознакомился с ходом дела.

Сегодня, к сожалению, успел встретиться только с одной семьей. Выразил соболезнования. Они тоже возмущаются: почему загорелась лента, почему идет череда гибелей? Они никого не обвиняют. Пока вопросы задавали и все. Стандартно компания оказывает помощь согласно коллективному договору: семьям погибших будут выплачены 10 годовых заработков. Будет приобретено жилье. Там все меры поддержки прописаны. Я сказал, что работает государственная комиссия. По моему мнению, это все из-за недофинансирования акционером. Компания (АрселорМиттал Темиртау) экономит на создании безопасных условий, укомплектовании численности. Там большая проблема – не хватает численности. Последние два года совместными усилиями убедили акционеров – начали принимать людей. Компания приняла порядка 2,5 тысяч человек. На данный момент прием остановлен. Они объясняют это тем, что очень высокая себестоимость. Поэтому идут нормативные расходы. Поэтому прием персонала сейчас приостановлен.

- В чем главная причина аварии на шахте «Казахстанская»?

- Я не могу сказать, потому что работает государственная комиссия. Когда четко будет установлена причина возгорания, тогда можно будет какие-то выводы делать. Сейчас пока пожар не потушен. Люди еще не найдены, двух человек ищут. Я не могу сейчас делать какие-то выводы.

- Авария на шахте происходит не в первый раз. С чем это связано?

- Все шахты были приобретены в техническом, технологическом плане в нормальном работоспособном состоянии. Но это был ресурс, созданный не ими, не этой компанией. Этот ресурс, который был создан в советское время, сейчас закончился. Это общий износ основных производственных фондов, зданий, сооружений, систематическая нехватка численности, отсутствие модернизации. Мы все работали по старой технологии. Новые технологии так и не были внедрены за 27 лет работы компании.

- Ранее на приеме Президента исполнительный директор АТМ Лакшми Миттал пообещал обеспечить организовать работу шахтеров по самым высоким стандартам в области безопасности труда и охраны здоровья. Что Вы думаете по этому поводу?

- Они обещают, но ничего не делают, и вот последствия. Когда происходит крупная авария, работает государственная комиссия. После этого составляются мероприятия: что надо сделать, чтобы не повторились эти случаи. Все четко расписывается, ставятся подписи и не выполняются. Потому что все управленческие решения и выполнения мероприятий тянут за собой финансирование. Бесплатно ничего не делается. Все за деньги.

- Вы говорили об износе оборудований, недофинансировании. То есть, причина аварий кроется в этом?

- Ну, конечно. Другого я не вижу. У нас как был уровень в Советском Союзе, так и остался: технологии, здания, сооружения. Ничего нового нет на шахтах. Отдельное оборудование покупается, но в комплексе работа не ведется. Какие-то вливания идут, но системной, комплексной работы нет. Все решения, в том числе финансовые, принимаются руководителями-экспатами. У местных руководителей нет права принимать решения по финансированию, приему людей. У директора шахты номинально права как у начальника участка. Это же шахта, а не макаронная фабрика. В каждую минуту что-то может измениться. На эти все действия надо оперативно реагировать. Но мы не можем реагировать, потому что нет запаса. Не дают его создавать. Есть правила безопасности, где четко написано: на участке должен быть трехсуточный запас материалов. На шахте должен быть 10-суточный запас материалов. На ленточном конвейере согласно технике безопасности должны работать 10 человек, а обслуживают 5. Это способствует повышению безопасности? Конечно же, нет. Получается, что 1 человек может выйти на работу и обслуживать 500 метров ленточного конвейера. Это касается не только конвейера, но и другого оборудования.

- Не проверялась ли техника безопасности в компании?

- Есть мораторий на проверку частного бизнеса. Только с разрешения прокурора можно проверять. Инспектор не может оперативно приехать в любое время и проверить. Для этого нужно получить разрешение от прокурора. Техника безопасности проверяется каждый раз. Но есть такое понятие, как моменты скрытия незначительных нарушений...

- Какие меры планируют принять депутаты?

- Необходимо пересмотреть статус государственных инспекторов во всех сферах, чтобы у них были все необходимые полномочия. Это даст усиление контроля со стороны государства. В законе о труде нет такого понятия как норматив численности. Его надо привязать к существующему количеству оборудований и номенклатуре оборудований. Должно быть все четко: конвейер такой марки, его должны обслуживать столько людей. Нужно четко это расписать. Понятие норматива численности должен быть жестким.

- Вы достаточное время работали в этой компании. Как тогда обстояли дела с безопасностью?

- Думал, когда вы мне этот вопрос зададите. Да, я работал. Не отказываюсь. Но всегда свою позицию отстаивал и доказывал: должно быть так. Когда работал директором шахты, у меня были полномочия. Я мог руководить как единый начальник. Когда стал директором угольного предприятия, понятие размылось. Все руководители были на одном уровне. Левая рука не знает, что делает правая. Вы можете взять статистику, за то время, что я был директором шахт «Казахстанская» и имени Ленина. Работали, были нарушения и внезапные выбросы. Я работал согласно правилам безопасности.

- После аварии на шахте «Казахстанская» депутаты Мажилиса, члены партии «AMANAT» потребовали привлечь к уголовной ответственности руководство «АО «АрселорМиттал Темиртау». Поддерживаете ли Вы обращение депутатов, которые призывают компанию уйти из страны?

- Конечно. Они же только обещают. Но сколько можно? Извините, каждый год по пять, по шесть человек (погибают). Они обещали 3 млрд долларов инвестиций. По факту ничего не было. Это было два года назад. Обещали большой металлургический завод построить, который будет выпускать 6 млн тонн стали. Но по факту ничего нет.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находились 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка.

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

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