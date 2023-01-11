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    «Арселор Миттал» получил разрешение на эмиссию в окружающую среду

    11 Января 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Металлургический комплекс «Арселор Миттал Темиртау» получил разрешение на эмиссию в окружающую среду в новом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Арселор» получил разрешение на эмиссию в окружающую среду на основе общественных слушаний. Но вместе с тем «Арселор» изначально пытался получить более высокие нормативы выбросов. Благодаря общественности (и в том числе Министерство экологии проконтролировало, это было одним из наших основных замечаний), «Арселор Миттал» сократил свои выбросы до 210 тысяч тонн, как и требовалось со стороны Министерства экологии», - сообщила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова журналистам после заседания Правительства РК.

    Ранее сообщалось, что «Арселор Миттал Темиртау» является источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, доля вклада превышает 86%. Из 240 тыс. тонн на предприятие приходится 210 тыс. тонн. В 2021 году предприятие получило разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2022 год с условием сокращения нормативных эмиссий на 25 %. Если было 335 тысяч тонн, то в 2022 году – снижены до 249 тыс. тонн.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Карагандинская область Экология Общество Минэкологии АрселорМиттал
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