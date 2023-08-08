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    Армянский город Гюмри объявлен спортивной столицей стран СНГ в 2024 году

    8 Августа 2023, 13:53

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Гюмри признан спортивной столицей стран СНГ в 2024 году. Здесь также пройдет конференция Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    Такое решение было принято на состоявшемся в Минске очередном заседании Совета по физической культуре и спорту СНГ.

    Кроме того, полномочный представитель Республики Армения, заместитель министра Республики Армения Карен Гилоян избран председателем Совета по физической культуре и спорту государств-участников сотрудничества независимых государств.

    «В рамках сотрудничества стран СНГ большое место отводится спорту. Понемногу отношения становятся намного ближе, а мероприятия становятся намного престижнее. Немаловажным был и вопрос признания спортивной столицы. «В 2024 году Гюмри станет спортивной столицей», - сказал в беседе с «Арменпресс» заместитель министра КГСМС РА Карен Гилоян.

    По словам последнего, помимо того, что это спортивная столица, в Гюмри также будут проводиться конференции.

    «Было несколько вариантов выбора спортивной столицы, но мы представили Гюмри, представили, каких успехов достигли гюмрийские спортсмены. Поскольку сейчас в Гюмри при поддержке правительства строится крупный спортивный комплекс имени Артура Алексаняна, мы хотели, чтобы они своими глазами увидели, что спорту уделяется серьезное внимание со стороны правительства Армении», - сказал он.

    Заместитель министра КГМС РА Карен Гилоян с 1 сентября 2023 года возглавит совет по физической культуре и спорту стран СНГ.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    СНГ Спорт Армения
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