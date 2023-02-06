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    Армянские тюркологи инициируют издание сборника казахских народных сказок

    6 Февраля 2023, 00:25

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Библиотека Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая Ереванского государственного университета пополнилась новыми изданиями. Среди новинок - книги «Насаб наме султан Сыдык» Ахмета Кенесарина, «Алаш жылнамасы», а также издания за авторством Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    От лица руководства Казахстана посольство Казахстана в Армении пополнило библиотеку Центра казахского языка, истории и культуры им.Абая Ереванского государственного университета новыми изданиями. Библиотека расширилась новинками – книгой Ахмета Кенесарина «Насаб наме султан Сыдык», «Алаш жылнамасы», а также известными книгами Главы Казахстана: «Свет и тень», «Преодоление. Очерки дипломата», «Слово об отце», «Он делает историю. Очерки казахстанского политика» и сборниками выступлений Главы государства.

    «Эти издания будут способствовать дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений, помогут в изучении и популяризации Казахстана среди студентов ЕГУ и молодежи Армении. Издания будут интересны тем, кто кто изучает современные тенденции, политические и экономические реформы в Казахстане. Полную информацию по реформам, двусторонним отношениям можно получить, изучив сборник выступлений Главы государства», - отметил посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

    Заведующий кафедрой тюркологии факультета востоковедения ЕГУ профессор Александр Сафарян, выразив благодарность за презентованные книги, рассказал о новых инициативах армянских литераторов.

    «Хотел бы сердечно поблагодарить политическое руководство Казахстана, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за постоянное пристальное внимание к деятельности армянских тюркологов. Вместе с армянским поэтом-переводчиком Варужаном Хастуром мы выступили с инициативой по изданию фундаментального академического издания – сборника казахских народных сказок. Мы очень надеемся, что этот проект, о котором мечтали еще классики армянской советской литературы полвека тому назад, осуществится», - отметил профессор А.Сафарян.

    В 2019г. при участии Ереванского государственного университета, Института литературы им.М.Абегяна Национальной Академии наук Армении вышел в свет фундаментальный труд - «Антологии казахской литературы на армянском языке». Сборник включает в себя литературные произведения разных жанров казахстанских писателей и поэтов, классиков казахской литературы от 16-го до 21-го века. Помимо литературных произведений в сборник включены научные статьи и литературная критика.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Наука Вузы Культура Армения Тюркский мир
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