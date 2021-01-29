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    Армию будут привлекать к ликвидации ЧС в Казахстане

    29 Января 2021, 18:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялась рабочая встреча министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Юрия Ильина и министра обороны генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбаева. Главы МЧС и МО обсудили вопросы сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгата Уали.

    В ходе встречи, рассмотрен вопрос о разработке алгоритма применения Вооруженных сил Республики Казахстан при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера для оперативного решения задач связанных с ликвидацией ЧС,

    Обсудили обучение руководящего и научно-педагогического состава органов управления МЧС в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы для получения полноценных знаний по тактике оперативного реагирования и управления в кризисных ситуациях. Обсужден вопрос создания на базе Национального университета обороны кафедры «Гражданская защита». К ее деятельности будут привлечены специалисты МЧС.

    В планах – подготовка и повышение квалификации спасателей в вузах Минобороны по специальности радиационной, химической и биологической защиты, а также организации связи.

    МЧС, в свою очередь, планирует обеспечить проведение курсовой подготовки военнослужащих противопожарной службы Вооруженных сил в Кокшетауском техническом институте МЧС.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия МЧС
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