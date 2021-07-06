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    Армия США покинула авиабазу Баграм в Афганистане

    6 Июля 2021, 17:25

    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Американские военные покинули аэродром Баграм, свою ключевую базу в Афганистане, фактически завершив военную кампанию в этой стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Как сообщил новый командир базы генерал Асадулла Кохистани, войска США покинули Баграм в пятницу, в 3 часа утра по местному времени, однако афганские военные узнали об этом только через несколько часов. С его слов, через 20 минут после отбытия американских войск, на аэродроме было отключено электричество, что стало сигналом для мародеров, которые прорвались через заграждения и разграбили заброшенные здания. Кроме того, в Баграме осталась тюрьма, и, как сообщается, в ней осталось до 5 тысяч заключенных талибов.

    В ходе своего выступления в понедельник генерал Кохистани заявил, что афганские силы ожидают нападения талибов (боевиков движения «Талибан») на Баграм, при этом добавив, что получает сообщения об их передвижениях в сельской местности неподалеку от базы.

    С его слов, американцы оставили около 3,5 миллионов предметов, в том числе десятки тысяч бутылок с водой, энергетическими напитками и готовыми сухпайками, известными как «MRE». Они также оставили тысячи гражданских автомобилей без ключей и сотни бронетранспортеров, передает Associated Press.

    В пятницу военные США объявили о том, что полностью освободили свой крупнейший аэродром в Афганистане перед окончательным выводом войск, который, со слов представителей Пентагона, будет завершен к концу августа, накануне 11 сентября – официальной даты вывода американских войск, объявленной президентом Джо Байденом в этом году.

    Как отмечается, в прежние годы база Баграм была местом базирования для десятков тысяч военнослужащих. Она превратилась из афганской авиабазы в мини-город с бассейнами, кинотеатрами, spa и импортными ресторанами быстрого питания, такими как «Burger King» и «Pizza Hut».

    Следует отметить, что американские военные покинули Баграм на фоне широкомасштабного наступления движения «Талибан» в Афганистане и захватом новых районов, до этого бывших под контролем Кабула.

    По этой причине в воскресенье свыше 300 афганских военнослужащих после ожесточенных боестолкновений с силами «Талибана» пересекли государственную границу Таджикистана, после чего Душанбе дополнительно мобилизовал 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном.

    Несмотря на наступление талибов, на прошлой неделе возобновились зашедшие в тупик мирные переговоры между представителями Талибана и афганского правительства в столице Катара Дохе.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Армия США Афганистан Талибан
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