Армия может послужить хорошей ступенью для социальной самореализации - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Армия может послужить хорошей ступенью для социальной самореализации. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Довольно редко реальная значимость темы коррелирует с ее информационным резонансом. Вот, например, Глава государства вчера озвучил тоже важный тезис о том, что армия должна стать еще одной возможностью получения профессии. Думаю, это очень важный тезис, который подразумевает серьезный пересмотр подготовки военнослужащих срочной службы», – сказал Д.Абаев.

По его словам, речь идет о внедрении некоторых элементов гражданской службы, чтобы после армии гражданин имел не только строевую и боевую подготовку, но и базовые профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства в гражданской жизни.

«Понимаете, у нас есть ребята, которые после школы выпадают из поля зрения государства. Да, к сожалению, может быть, из-за низкой успеваемости они не могут поступить в вуз. На работу их тоже не берут, потому, что нет высшего образования, нет опыта работы и так далее. Что им остается делать? К сожалению, это либо криминал, либо чистой воды иждивенчество, либо какие-то случайные заработки. И здесь армия может послужить хорошей ступенью для социальной самореализации. Этот потенциал нужно использовать», – отметил Д.Абаев.

Первый замруководителя Администрации Президента привел в пример еще один месседж Главы государства – о том, что новый социальный кодекс должен решить проблему сознательной эксплуатации социальных программ. Например, мониторинг показывает, что иногда семьи, в которых есть инвалиды, не заинтересованы в их оздоровлении. Потому, что это источник дохода и льгот. Получение инвалидности становится социально привлекательным.

По мнению Д.Абаева, в таких случаях сам дизайн социальной помощи не дает стимула для обучения, трудоустройства и вовлечения в социальную жизнь.

«По-видимому, в этом вопросе государство идет по простому пути, откупаясь от рядовых граждан. В странах Европы используются иные формы социальной поддержки. Это обучение, трудоустройство и другое. То есть, Главой государства поставлена задача строить социальную поддержку не на принципах благотворительности, а на принципах социальной справедливости», - сказал Д. Абаев.