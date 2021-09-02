Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Армия может послужить хорошей ступенью для социальной самореализации - Даурен Абаев

    2 Сентября 2021, 22:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Армия может послужить хорошей ступенью для социальной самореализации. Такое мнение выразил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Довольно редко реальная значимость темы коррелирует с ее информационным резонансом. Вот, например, Глава государства вчера озвучил тоже важный тезис о том, что армия должна стать еще одной возможностью получения профессии. Думаю, это очень важный тезис, который подразумевает серьезный пересмотр подготовки военнослужащих срочной службы», – сказал Д.Абаев.

    По его словам, речь идет о внедрении некоторых элементов гражданской службы, чтобы после армии гражданин имел не только строевую и боевую подготовку, но и базовые профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства в гражданской жизни.

    «Понимаете, у нас есть ребята, которые после школы выпадают из поля зрения государства. Да, к сожалению, может быть, из-за низкой успеваемости они не могут поступить в вуз. На работу их тоже не берут, потому, что нет высшего образования, нет опыта работы и так далее. Что им остается делать? К сожалению, это либо криминал, либо чистой воды иждивенчество, либо какие-то случайные заработки. И здесь армия может послужить хорошей ступенью для социальной самореализации. Этот потенциал нужно использовать», – отметил Д.Абаев.

    Первый замруководителя Администрации Президента привел в пример еще один месседж Главы государства – о том, что новый социальный кодекс должен решить проблему сознательной эксплуатации социальных программ. Например, мониторинг показывает, что иногда семьи, в которых есть инвалиды, не заинтересованы в их оздоровлении. Потому, что это источник дохода и льгот. Получение инвалидности становится социально привлекательным.

    По мнению Д.Абаева, в таких случаях сам дизайн социальной помощи не дает стимула для обучения, трудоустройства и вовлечения в социальную жизнь.

    «По-видимому, в этом вопросе государство идет по простому пути, откупаясь от рядовых граждан. В странах Европы используются иные формы социальной поддержки. Это обучение, трудоустройство и другое. То есть, Главой государства поставлена задача строить социальную поддержку не на принципах благотворительности, а на принципах социальной справедливости», - сказал Д. Абаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Армия Даурен Абаев Послание Президента-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана