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    • Армия Казахстана провела комплексные учения на Каспии

    2 Августа 2022 23:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актауском гарнизоне прошли комплексные базовые учения по организации противовоздушной, противокорабельной и противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В учебных маневрах приняли участие военнослужащие Военно-морских сил и Пограничной службы КНБ.

    «Учения проводятся в целях реализации поручения Главы государства об усилении межведомственной координации. При отработке эпизодов особое внимание уделяли совместным действиям личного состава десантно-штурмового батальона морской пехоты и первого дивизиона кораблей береговой охраны департамента Пограничной службы по Мангистауской области», – пояснил начальник службы противолодочный борьбы и противоподводно-диверсионной обороны военно-морской базы капитан 3 ранга Дархан Омаров.

    После приведения соединений кораблей в высшую степень боевой готовности отработаны действия личного состава отдельного дивизиона разнородных кораблей по отражению атак средств воздушного нападения, кораблей и диверсионных сил противника в пункте базирования. Боевые пловцы осмотрели корпус корабля на предмет минирования. Были отработаны также эпизоды по обнаружению и уничтожению диверсионных сил противника и ликвидации последствий нападения.

    В учениях задействованы более сотни военнослужащих, три корабля и специальная техника.


    Фото: gov.kz
    #Учения #Армия #Мангистауская область #Регионы #Минобороны РК #Вооруженные силы #Каспийское море
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