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Армейцы стали победителями чемпионата Казахстана по панкратиону

9 Мая 2019 04:12 380
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Армейцы стали победителями чемпионата Казахстана по панкратиону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмены Центрального спортивного клуба армии стали победителями чемпионата Республики Казахстан по панкратиону в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и 14 областей страны.

По итогам турнира чемпионские пояса завоевали армейские спортсмены Жусіп Сабит в весе до 65 кг и Руслан Гончаров в весе до 84 кг.

«Спортсмены бились не только за звание сильнейшего, но и за вхождение в сборную Казахстана, которая готовится к чемпионату мира в Италии. Для них это были отборочные соревнования. Также хочу отметить отличную физическую подготовку армейских спортсменов. Они показали хорошие результаты», - поделился главный тренер Центра подготовки штатных команд ЦСКА майор Мухит Асилбеков.

Напомним, панкратион - очень зрелищный вид спорта, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других единоборств.

 

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Ключевые слова: Спорт, Армия,
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