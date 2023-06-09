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    Армейский спортсмен стал призером Гран-при по дзюдо в Душанбе

    9 Июня 2023, 03:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таджикистане завершился международный рейтинговый турнир Гран-при по дзюдо 2023, в котором приняли участие более 300 мастеров татами из 40 стран мира. Спортсмены соревновались в семи весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В весовой категории свыше 100 кг Казахстан представил инструктор Центра подготовки штатных команд Спортивного комитета Министерства обороны – ЦСК младший сержант Ерасыл Кажыбаев.

    Казахстанский дзюдоист победил соперников из Франции, Таджикистана, Бахрейна. В схватке с польским дзюдоистом Каспером Сзуровским Ерасыл Кажыбаев набрал 250 рейтинговых очков и завоевал бронзовую медаль.

    «Участие в турнире позволило нашим спортсменам не только улучшить свое мастерство, но и получить хороший опыт. Теперь будем готовиться к международному турниру Grand Slam, который пройдет в Астане. Он соберет более 300 спортсменов из 46 стран мира», – поделился планами тренер по дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Ермек Насиев.

    Напомним, прошедший рейтинговый турнир является отборочным для участия в XXXII летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Армия Минобороны РК Дзюдо Боевые искусства
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