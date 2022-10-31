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    Армейские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате мира по гиревому спорту

    31 Октября 2022, 22:00

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Гиревики Вооруженных сил Казахстана на проходящем в индийском Нью-Дели первенстве мира за 4 соревновательных дня завоевали 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В чемпионате мира по гиревому спорту, который проходит в с 27 октября по 1 ноября, принимают участие 234 атлета из 13 стран мира. Представители Центрального спортивного клуба Министерства обороны в составе сборной Казахстана отличились в различных дисциплинах в своих весовых категориях.

    По две награды высшей пробы в толчке и рывке завоевали Артём Головин (весовая категория до 73 кг) и Валентин Федоровский (до 78 кг), Виталий Диденко (до 95 кг) стал обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей в рывке, толчке и поднятии гири по длинному циклу соответственно, сержант Назим Ахмедов (свыше 95 кг) первенствовал в поднятии гири по длинному циклу, а рядовой срочной службы Никита Друца (до 95 кг) стал вторым в двоеборье.

    Армейские спортсмены имеют все шансы на успех в заключительные два дня соревнований.


    Фото: kazlenta.kz
    Спорт Армия Вооруженные силы Тяжелая атлетика
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