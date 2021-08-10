Армейские спортсмены стали победителями на Кубке Казахстана по самбо

АКТАУ.КАЗИНФОРМ - В Актау завершился Кубок Казахстана по самбо. В соревнованиях приняли участие свыше 300 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Спортсмены Центрального спортивного клуба Министерства обороны показали высокие результаты в командном и личном зачете и заняли первое общекомандное место по количеству завоеванных медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Армейские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

«Самбо – довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. В ходе чемпионата наши ребята показали высокий уровень мастерства, свои лучшие спортивные качества и бойцовский дух. Все схватки получились захватывающими», – поделился тренер штатной команды Центрального спортивного клуба по самбо ефрейтор Асан Мамбеткулов.

Впервые в подобных крупных соревнованиях принял участие военнослужащий срочной службы рядовой Еркин Адильбеков. Он завоевал «серебро» в весовой категории до 71 кг и получил звание кандидата в мастера спорта РК.

Необходимо отметить, что в ходе турнира многие спортсмены получили звания «Мастер спорта Республики Казахстан» и кандидатов в мастера спорта. Наряду с молодыми борцами выступали чемпионы и призеры мира, Азии и Казахстана, победители и призеры международных турниров.