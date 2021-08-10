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    Армейские спортсмены стали победителями на Кубке Казахстана по самбо

    10 Августа 2021, 23:00

    АКТАУ.КАЗИНФОРМ - В Актау завершился Кубок Казахстана по самбо. В соревнованиях приняли участие свыше 300 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Спортсмены Центрального спортивного клуба Министерства обороны показали высокие результаты в командном и личном зачете и заняли первое общекомандное место по количеству завоеванных медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Армейские спортсмены завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

    «Самбо – довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. В ходе чемпионата наши ребята показали высокий уровень мастерства, свои лучшие спортивные качества и бойцовский дух. Все схватки получились захватывающими», – поделился тренер штатной команды Центрального спортивного клуба по самбо ефрейтор Асан Мамбеткулов.

    Впервые в подобных крупных соревнованиях принял участие военнослужащий срочной службы рядовой Еркин Адильбеков. Он завоевал «серебро» в весовой категории до 71 кг и получил звание кандидата в мастера спорта РК.

    Необходимо отметить, что в ходе турнира многие спортсмены получили звания «Мастер спорта Республики Казахстан» и кандидатов в мастера спорта. Наряду с молодыми борцами выступали чемпионы и призеры мира, Азии и Казахстана, победители и призеры международных турниров.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Армия Минобороны РК
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