Армейские спортсмены получили 14 лицензий на Олимпиаду в Токио

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел главный тренерский совет Спорткомитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба. На нем были подведены итоги и намечены планы на будущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

На сегодняшний день 138 спортсменов-инструкторов Центра подготовки штатных команд Центрального спортивного клуба входят в национальную сборную Казахстана.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, год был богат на спортивные события. Благодаря участию в них армейские спортсмены завоевали 14 лицензий на летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году. По зимним видам они успешно проходят отбор на Кубок мира для завоевания лицензий сборной Казахстана на XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«В этом году армейские спортсмены приняли участие в 18 республиканских и 11 международных соревнованиях, где завоевали 45 золотых, 36 серебряных и 40 бронзовых медалей», – подчеркнул председатель Спортивного комитета ЦСК Айталап Кургамбаев.

По результатам года на заседании совета отличившиеся военнослужащие-спортсмены, тренеры и начальники команд были награждены грамотами и поощрены памятными подарками.

В Алматы прошел главный тренерский совет Спорткомитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба. На нем были подведены итоги и намечены планы на будущий год.

На сегодняшний день 138 спортсменов-инструкторов Центра подготовки штатных команд Центрального спортивного клуба входят в национальную сборную Казахстана.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, год был богат на спортивные события. Благодаря участию в них армейские спортсмены завоевали 14 лицензий на летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году. По зимним видам они успешно проходят отбор на Кубок мира для завоевания лицензий сборной Казахстана на XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«В этом году армейские спортсмены приняли участие в 18 республиканских и в 11 международных соревнованиях, где завоевали 45 золотых, 36 серебряных и 40 бронзовых медалей», – подчеркнул председатель Спортивного комитета ЦСК Айталап Кургамбаев.

По результатам года на заседании совета отличившиеся военнослужащие-спортсмены, тренеры и начальники команд были награждены грамотами и поощрены памятными подарками.