Армейские спортсмены победили в международном турнире по самбо

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау на «Мангистау – Арене» прошли международные соревнования на Кубок Азии по спортивному и боевому самбо. В них приняли участие около 200 спортсменов из 9 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Активное участие в турнире приняли представители Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Сегодня популяризации этого военно-прикладного вида спорта в Вооруженных силах уделяется повышенное внимание.

Армейские спортсмены завоевали 4 медали. Победителями в своих весовых категориях стали ефрейтор Арнур Куатай, а также рядовые срочной службы спортивной роты ЦСК МО Асет Анарбаев и Есентай Имаханов. Второе место в турнире занял Жасулан Нариманов.