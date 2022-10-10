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    Армейские спортсмены победили в международном турнире по самбо

    10 Октября 2022, 19:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау на «Мангистау – Арене» прошли международные соревнования на Кубок Азии по спортивному и боевому самбо. В них приняли участие около 200 спортсменов из 9 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Активное участие в турнире приняли представители Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Сегодня популяризации этого военно-прикладного вида спорта в Вооруженных силах уделяется повышенное внимание.

    Армейские спортсмены завоевали 4 медали. Победителями в своих весовых категориях стали ефрейтор Арнур Куатай, а также рядовые срочной службы спортивной роты ЦСК МО Асет Анарбаев и Есентай Имаханов. Второе место в турнире занял Жасулан Нариманов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Армия Мангистауская область Вооруженные силы
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