Армейские лыжные гонки прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках XII Спартакиады Вооруженных Сил Республики Казахстан состоялся чемпионат по лыжным гонкам среди структурных подразделений Министерства обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Соревнования проводились в форме военизированной эстафеты. Более 30 команд, состоящих из четырех военнослужащих – трех мужчин и одной женщины – на лыжах армейского образца в полной экипировке и с оружием поэтапно преодолевали дистанцию.

– Участие военнослужащих в этих ежегодных состязаниях способствует приобщению военнослужащих к регулярным занятиям спортом и популяризации здорового образа жизни. Кроме того, подобные соревнования не только позволяют оставаться в необходимой физической форме, но и способствуют сплочению воинских коллективов, – сказал начальник Центрального спортивного клуба Министерства обороны Айталап Кургамбаев.

Среди структурных подразделений Министерства обороны первое место заняла команда Департамента боевой подготовки, второе место досталось военнослужащим Департамента кадров, на третьем месте – команда Административного департамента.

– В лыжной гонке все зависит от слаженной работы команды. Мы в течение зимнего периода планомерно занимались подготовкой и добились заслуженной победы. У нас сильный и очень дружный коллектив, — отметил представитель команды-победительницы подполковник Толеген Абетаев.

Среди главных управлений и управлений первое место заняли военнослужащие войсковой части 14776, второе место – команда Управления начальника Тыла и вооружения, на третьем месте – военнослужащие Главного управления военной полиции.