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    Армейцы завоевали 12 медалей на чемпионате Казахстана по спортивному ориентированию

    22 Февраля 2022, 22:50

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спортсмены-инструкторы Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК завоевали 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали на первенстве страны по спортивному ориентированию на лыжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В соревнованиях, которые прошли на базе лыжно-биатлонного комплекса «Алатау» в Алматинской области, приняли участие спортсмены со всех регионов страны. Программа состязаний включала в себя четыре дисциплины: спринт, эстафета, средняя и длинная дистанции.

    Триумфаторами чемпионата стали ефрейтор Дмитрий Адамович и Асем Назырова. Они стали победителями во всех дисциплинах, выиграв по 4 золотых медали.

    Две серебряных награды на средней и длинной дистанциях завоевала сержант Мария Власова, еще одно «серебро» в копилку команды принесла старший лейтенант Эльмира Молдашева.

    Бронзовым призером чемпионата на длинной дистанции стал майор Денис Власов.

    Спортивное ориентирование на лыжах — это вид спорта, в котором участники при помощи компаса и карты должны пройти заданное количество контрольных пунктов, расположенных на пересеченной местности, за кратчайшее время. Он требует от спортсменов не только совершенной физической, но и хорошей топографической подготовки, что является необходимым для военнослужащих спецподразделений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Спорт Армия Вооруженные силы
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