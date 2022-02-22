Армейцы завоевали 12 медалей на чемпионате Казахстана по спортивному ориентированию

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спортсмены-инструкторы Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК завоевали 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали на первенстве страны по спортивному ориентированию на лыжах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В соревнованиях, которые прошли на базе лыжно-биатлонного комплекса «Алатау» в Алматинской области, приняли участие спортсмены со всех регионов страны. Программа состязаний включала в себя четыре дисциплины: спринт, эстафета, средняя и длинная дистанции.

Триумфаторами чемпионата стали ефрейтор Дмитрий Адамович и Асем Назырова. Они стали победителями во всех дисциплинах, выиграв по 4 золотых медали.

Две серебряных награды на средней и длинной дистанциях завоевала сержант Мария Власова, еще одно «серебро» в копилку команды принесла старший лейтенант Эльмира Молдашева.

Бронзовым призером чемпионата на длинной дистанции стал майор Денис Власов.

Спортивное ориентирование на лыжах — это вид спорта, в котором участники при помощи компаса и карты должны пройти заданное количество контрольных пунктов, расположенных на пересеченной местности, за кратчайшее время. Он требует от спортсменов не только совершенной физической, но и хорошей топографической подготовки, что является необходимым для военнослужащих спецподразделений.