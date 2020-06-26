Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Армения занимает одно из первых мест в мире по числу зараженных на 1 млн жителей - Никол Пашинян

    26 Июня 2020, 21:41

    ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Армения устанавливает новые антирекорды по показателям эпидемии коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом 26 июня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Республика Армения занимает одно из первых мест в мире по количеству зараженных людей на 1 миллион жителей и числу новых ежедневных заражений. Это большая проблема для нас, для всех нас. Но есть еще одна гораздо более важная проблема, из которой, на наш взгляд, вытекает эта вторая проблема: осознание ситуации и настроение в Республике Армения, потому что сейчас в этих условиях в нашей стране должна была бы быть ситуация, когда трехмиллионное население страны ежедневно боролось бы с эпидемией», - сказал Н. Пашинян.

    Как сообщил позже Арменпресс, комендатура обсудила эпидемическую ситуацию в Армении, пришла к выводу, что альтернативы нет, и в ближайшее время необходимо ужесточить противоэпидемические правила. Об этом 26 июня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    «Пока у нас нет изменений в цифрах, пока мы не зарегистрируем противоположную динамику, мы должны идти путем ужесточения правил, более того, пакет этих ужесточений может иметь самые разные направления», - сказал Пашинян.

    По состоянию на 11:00 часов 26 июня в Армении подтверждено 23 247 случаев COVID-19, 12 149 больных выздоровели, пишет Арменпресс.

    Напомним, режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции был объявлен в Армении 16 марта сроком на месяц. 13 апреля этого года правительство Армении продлило действие режима ЧП до 14 мая, а затем снова на месяц – до 13 июня. В третий раз режим ЧП в Армении был продлен до 13 июля.

    Автор:

    Здравоохранение Армения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка