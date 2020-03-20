Армения временно ограничила экспорт некоторых видов медицинской продукции

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По решению вице-премьера Армении, коменданта на периоддействия режима чрезвычайного положения, Армения временно ограничивает экспортнекоторых видов медицинской продукции. Решение связано с ситуацией скоронавирусной инфекцией. Об этом передает собственный корреспондент МИА«Казинформ».
Вице-премьер Армении, комендант на период действия режима чрезвычайного
положения, сообщил о решении временно ограничить экспорт некоторых видов
медицинской продукции из Армении, в том числе в страны ЕАЭС.
В перечень, подпадающей под запрет на экспорт продукции, вошли респираторы,
медицинские маски, защитные очки, комбинезоны химзащиты, бахилы повышенной
прочности, антисептики, хирургические перчатки, диагностические тесты, этиловый
спирт и прочее.
Согласно решению, экспорт указанных видов продукции может быть разрешен со
стороны Комитета по госдоходам на основе письменного согласия Министерства
здравоохранения.
Вместе с тем, по сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Армении,
количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении по состоянию на 10
00 утра 20 марта составило 136 случаев.
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1
марта. После двухнедельного карантина контрольный тест этого пациента показал
отсутствие вируса, а сам пациент стал первым выздоровевшим. Коронавирус в Армении
зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с
ними уже в Армении лиц. Большинство инфицированных, в том числе один школьник –
жители г .Эчмиадзин. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране,
Правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.