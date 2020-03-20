Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Армения временно ограничила экспорт некоторых видов медицинской продукции

    20 Марта 2020, 16:31

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По решению вице-премьера Армении, коменданта на периоддействия режима чрезвычайного положения, Армения временно ограничивает экспортнекоторых видов медицинской продукции. Решение связано с ситуацией скоронавирусной инфекцией. Об этом передает собственный корреспондент МИА«Казинформ».

    Вице-премьер Армении, комендант на период действия режима чрезвычайного

    положения, сообщил о решении временно ограничить экспорт некоторых видов

    медицинской продукции из Армении, в том числе в страны ЕАЭС.

    В перечень, подпадающей под запрет на экспорт продукции, вошли респираторы,

    медицинские маски, защитные очки, комбинезоны химзащиты, бахилы повышенной

    прочности, антисептики, хирургические перчатки, диагностические тесты, этиловый

    спирт и прочее.

    Согласно решению, экспорт указанных видов продукции может быть разрешен со

    стороны Комитета по госдоходам на основе письменного согласия Министерства

    здравоохранения.

    Вместе с тем, по сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Армении,

    количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении по состоянию на 10

    00 утра 20 марта составило 136 случаев.

    Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1

    марта. После двухнедельного карантина контрольный тест этого пациента показал

    отсутствие вируса, а сам пациент стал первым выздоровевшим. Коронавирус в Армении

    зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с

    ними уже в Армении лиц. Большинство инфицированных, в том числе один школьник –

    жители г .Эчмиадзин. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране,

    Правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения
    Новости по теме
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка