Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены генерального секретаря

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены генерального секретаря. Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян.

«Это сугубо внутренний процесс, и в рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин РА. Учитывая, что речь идет о деле, касающемся лица, занимающего должность генсека ОДКБ, придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила странам ОДКБ начать процедуру замены генерального секретаря. Армения верна своему обязательству укреплять и повышать мощь ОДКБ, и будет и впредь активно участвовать в совместных действиях в этом направлении», - сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном дал необходимые разъяснения по процедуре отзыва полномочий генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова после предъявленных ему обвинений. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении по вопросу замены генерального секретаря ОДКБ считаем нужным информировать, что необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армении Зограбом Мнацаканяном 27 июля», - отметили в министерстве.

«В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», - обратили внимание в МИД РФ.

Специальная следственная служба Армении в четверг предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ, генерал-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек ОДКБ заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Суд общей юрисдикции Еревана в субботу утром освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов (около $10 тыс.).