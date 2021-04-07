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    Армения надеется на приобретение большого количества российской вакцины от COVID-19 – Никол Пашинян

    7 Апреля 2021, 20:52

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Армения надеется на приобретение большого количества российской вакцины от COVID-19, нуждаясь в более чем миллионе доз. Об этом в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    7 апреля Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в России. В ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле Никол Пашинян отметил, что Армения надеется на приобретение большего количества российской вакцины, подчеркнув, что вакцина в деле доказала свою эффективность.

    «Мы очень тесно сотрудничали и сотрудничаем по противодействию пандемии COVID-19. Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины. Потому что в деле она доказала свою эффективность. И для нас очень важно, чтобы Армения имела возможность приобрести эту вакцину», - отметил перед началом переговоров Премьер-министр Никол Пашинян.

    По словам Премьер-министра Пашиняна, уже завтра в Армению прибудет первая партия российской вакцины, объемом 15 тыс. доз. При этом глава армянского правительства подчеркнул, что Армения испытывает необходимость в более чем миллионе доз вакцины.

    В свою очередь, Президент России Владимир Путин пообещал Премьер-министру Армении решить вопрос с необходимыми поставками вакцин в Армению, но не в ущерб россиянам.

    «Я думаю, что решим эту проблему. Не в ущерб российским гражданам, российским потребителям. Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны. Одновременно объемы производства растут. Так что, мы обсудим этот вопрос», - ответил Владимир Путин.

    Напомним, вакцинация против COVID-19 в Армении носит добровольный характер. Ранее в Армению была доставлена пробная партия вакцины «Спутник V», которой были привиты порядка 600 лиц из групп риска. 28-го марта текущего года в Армению была доставлена первая партия (24 тыс. доз) вакцины Astra Zeneca, приобретенная в рамках инициативы Covax Facility, которая будет применяться для массовой вакцинации граждан. Приоритет при вакцинации граждан страны отдается группам риска: медработникам, лицам от 65 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями от 16 до 64 лет, постояльцам и сотрудникам центров по уходу за пожилыми.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Россия Коронавирус в мире Вакцинация
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