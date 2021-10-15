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    Армения и Азербайджан судятся в Международном суде ООН

    15 Октября 2021, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые слушания по иску Армении против Азербайджана прошли в четверг в Международном суде ООН в Гааге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Ереван обвиняет Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD) и ходатайствует о применении срочных мер. Среди них - возвращение армянских военнопленных, закрытие так называемого «Парка трофеев» в Баку, унижающего достоинство армян, а в также защита от разрушения и присвоения армянских религиозных и культурных объектов и прекращения риторики вражды.

    Армения утверждает, что передала в суд материалы о пытках и казнях армянских гражданских лиц и военнопленных, об этнических чистках и стирании армянского культурного наследия в регионе. Среди них и видеоролики, которые распространяли в соцсетях азербайджанские военные. По словам представителей Еревана, спутниковые фотографии показали, что в начале года историческое армянское кладбище было заасфальтировано азербайджанцами для строительства дороги.

    После изложения правовых аргументов Арменией во второй половине дня на суде выступили представители Азербайджана, отрицая выдвинутые обвинения и выступая в защиту своих действий в Нагорном Карабахе. При этом они заявили, что все манекены и каски убитых солдат из бакинского «Парка» уже убраны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Суды Азербайджан Армения Судебный процесс Мировые новости
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