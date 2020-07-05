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    Армен Саркисян: Нурсултан Назарбаев взял ответственность за будущее Казахстана в переломный период истории

    5 Июля 2020, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Президент Армении поздравил Елбасы с наступающим Днем 80-летия, пожелал доброго здоровья, долгих лет жизни, дальнейшей активной и многогранной деятельности на благо народа Казахстана.

    Армен Саркисян отметил, что судьбоносным для Казахстана стало то, что в самый сложный и переломный период истории ответственность за будущее государства взял на себя его Первый Президент – Нурсултан Назарбаев.

    Елбасы выразил благодарность Президенту Армении за теплые слова и обратил внимание на значимость дальнейшего укрепления отношений между народами двух стран.

    Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армения Первый Президент - Елбасы
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