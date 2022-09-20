Арман Жукенов назначен председателем Акмолинского областного суда

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Верховного Суда Жакип Асанов на совещании судей Акмолинского региона представил нового председателя областного суда Армана Жукенова. В мероприятии участвовали глава региона Ермек Маржикпаев, руководители правоохранительных и государственных органов, ветераны судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Верховного Суда.

Арман Жукенов в судебной системе работает более 16 лет. Имеет опыт работы в Верховном Суде и судах Алматы, Астаны. Из них 5 лет возглавлял крупнейший суд столицы – Сарыаркинский районный суд, где количество рассматриваемых гражданских дел равно нагрузке Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской областей.





Именно этот суд в 2018 году выбрали пилотным для реализации проектов – «Образцовый суд», «Примирение: до суда, в суде», «Качественный результат» в рамках программы «7 камней правосудия».

«Выбор был очевиден. Арман Сериктаевич – председатель новой формации. К тому же это крупный суд, который располагается в районе, где проживает порядка 400 тысяч человек.

Я неоднократно посещал данный суд. С коллективом обсуждали такие проекты, как судья-медиатор, электронное судебное решение, разъяснение судебных актов и другие. В 2018 году здесь был открыт первый фронт-офис. Одним словом, суд, возглавляемый А.Жукеновым, стал лабораторией всей судебной системы», – подчеркнул Ж.Асанов в своем выступлении.

Жукенов Арман Сериктаевич, 1983 года рождения, уроженец Абайской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юриспруденция», Институт правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал секретарем судебного заседания Алматинского районного суда г.Астаны. Работал в структурных подразделениях Аппарата Верховного Суда.

С 2009 по 2014 года – судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Алматы, Сарыаркинского районного суда города Астаны. С 2015 по 2021 годы – председатель Сарыаркинского районного суда города Астаны.

С 2021 года и до настоящего назначения – судья суда города Астаны.



