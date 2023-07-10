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    Арман Жудебаев назначен вице-министром культуры и спорта РК

    10 Июля 2023, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

    Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП «Алматы әуендері».

    2007-2009 гг. — артист домбровой группы РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы»

    2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

    2011-2013 гг. — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

    2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».

    2018-2023 гг. — ректор РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».

    С мая 2023 года и по настоящее время являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

    Ранее занимавший этот пост Дауешов Нуркиса Муратович освобожден от должности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Культура Минкультуры Назначения
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