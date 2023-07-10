Арман Жудебаев назначен вице-министром культуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.
Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.
Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП «Алматы әуендері».
2007-2009 гг. — артист домбровой группы РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы»
2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».
2011-2013 гг. — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».
2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы».
2018-2023 гг. — ректор РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы».
С мая 2023 года и по настоящее время являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.
Ранее занимавший этот пост Дауешов Нуркиса Муратович освобожден от должности.