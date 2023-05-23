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    Арман Жудебаев назначен председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК

    23 Мая 2023, 18:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта РК Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

    Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы».

    2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы».

    2011-2013 гг. — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы».

    2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы».

    С июня 2018 года по настоящее время являлся ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

    Ранее занимавшая этот пост Карибжанова Роза Самидоллиновна освобождена от должности согласно поданному заявлению.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минкультуры Назначения
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