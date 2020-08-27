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    Арман Утегулов освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК

    27 Августа 2020, 19:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Арман Утегулов освобожден от должности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Утегулов Арман Каримович родился в 1964 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт, Западно-Казахстанский инженерно-технический университет, Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем. В разные годы работал старшим, главным ветеринарным врачом совхоза Аккульский Фурмановского района Западно-Казахстанской области, директором предприятия «Талдыапан» Казталовского района Западно-Казахстанской области, заместителем акима Казталовского района Западно-Казахстанской области, акимом Каратобинского и Теректинского районов Западно-Казахстанской области, руководителем управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области, заместителем акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2018 года по настоящее время председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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