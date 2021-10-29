Арман Шаккалиев: Справедливые тарифы в роуминге – интеграция стран ЕАЭС «в действии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совет ЕЭК утвердил План мероприятий по отмене роуминга в странах ЕАЭС. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев прокомментировал принятие Распоряжением Совета ЕЭК Плана мероприятий по формированию условий, необходимых для установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств – членов Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ».

«Принятый сегодня Советом Комиссии План мероприятий по установлению справедливых тарифов в роуминге демонстрирует гражданам стран Союза и международному сообществу интеграцию «в действии».

Разработка Плана – это инициатива Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Узакпаевича Мамина, которая была озвучена в ходе межправительственного совета в Ереване в октябре 2019 года.

Отмечу, что аналогичные решения также приняли многие интеграционные объединения, среди которых Западноафриканский союз, Андское сообщество. Евросоюз, например, признал установление «домашних» тарифов в роуминге одним из 20 лучших своих достижений.

План предусматривает проработку ряда технологических и организационных вопросов с госорганами стран Союза, а также с операторами сотовой связи.

Помимо этого, План включает разработку правил добросовестного использования справедливых тарифов. То есть определят максимальный период применения «домашних» тарифов в роуминге.

Со своей стороны, мы будем осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по плану. Их полная реализация позволит нам с 2025 года перейти на справедливые тарифы в роуминге в странах Евразийского экономического союза», - прокомментировал Арман Шаккалиев.