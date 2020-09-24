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    Арман Шаккалиев освобожден от должности председателя комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК

    24 Сентября 2020, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев освобождается от должности председателя комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК.

    Арман Абаевич Шаккалиев родился в 1977 году в Карагандинской области.

    Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по столице и Акмолинской области. В системе технического регулирования начал работать с 2004 года директором РГП «Казахстанский институт метрологии». С июня 2008 года по апрель 2016 года занимал должность директора Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и сертификации». В апреле 2016 года назначен на должность директора департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

    В июле 2018 года назначен председателем комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК. С августа 2019 по настоящее время работал председателем комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.


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