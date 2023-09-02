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    Арман Шаккалиев назначен министром торговли и интеграции РК

    2 Сентября 2023, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен Министром торговли и интеграции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Шаккалиева Армана Абаевича для назначения на должность министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

    Арман Шаккалиев родился в 1977 году в г. Балхаш Карагандинской области.

    Окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.

    Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по г. Астана и Акмолинской области.

    2001– 2002 гг. — главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.

    2002-2004 гг. — начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов РК.

    2004-2006 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт метрологии».

    2006-2007 гг. — заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.

    В 2007-2008 годы работал на руководящих должностях в структурах Министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга «КазАгро».

    2008-2016 гг. — директор Республиканского государственного предприятия «КазИнСт».

    В 2016-2018 годы — директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

    2018-2019 гг. — председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

    В 2019-2020 годы занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

    11.2020-06.10.2022 - член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК ()

    С ноября 2022 года по 2 сентября 2023 года - первый вице-министр торговли и интеграции РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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