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    Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО

    11 Мая 2023, 16:48

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На должность начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылекой на

    По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Западно-Казахстанской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев.


    Активу Западно-Казахстанской области и личному составу департамента полиции нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Марат Кожаев.


    Оразалиев Арман Молдиярович родился 26 мая 1975 в Южно-Казахстанской области. В правоохранительных органах с 1992 года. Работал на различных руководящих должностях в том числе начальником департамента полиции Павлодарской и Жамбылской областях. До этого занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Назначения МВД РК
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