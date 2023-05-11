Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На должность начальника департамента полиции Западно-Казахстанской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылекой на

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Западно-Казахстанской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев.

Активу Западно-Казахстанской области и личному составу департамента полиции нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Марат Кожаев.

Оразалиев Арман Молдиярович родился 26 мая 1975 в Южно-Казахстанской области. В правоохранительных органах с 1992 года. Работал на различных руководящих должностях в том числе начальником департамента полиции Павлодарской и Жамбылской областях. До этого занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.



