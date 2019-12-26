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Арман Кырыкбаев назначен секретарем Nur Otan

26 Декабря 2019, 11:27
Арман Кырыкбаев назначен секретарем Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарем партии Nur Otan стал Арман Кырыкбаев, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауржан Байбек в своем Twitter.

«По согласованию с Лидером партии Н. А. Назарбаевым Секретарем Nur Otan назначен Арман Кырыкбаев. Уверен, большой опыт работы в партии, а также центральных и местных госорганах позволит ему успешно реализовать все поставленные задачи», - написал Б. Байбек.

Арман Кырыкбаев - выпускник Казахской государственной академии управления и Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В разные годы работал в партии Nur Otan, Министерстве культуры и информации РК, Министерстве иностранных дел РК. Был директором департамента общественно-политической работы, председателем комитета культуры, вице-министром культуры и информации, заместителем акима Карагандинской области, председателем совета директоров республиканских изданий «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», АО «Казахфильм», ТОО Nur Media и других. С 2015 по 2019 год – заместитель акима города Алматы, где курировал вопросы внутренней политики, образования, здравоохранения и другие.

В качестве секретаря партии Арман Кырыкбаев будет курировать общественно-политическое направление, Институт общественной политики, МК «Жас Отан», взаимодействие с экспертным сообществом и др.

Занимавший должность Секретаря партии Габидулла Оспанкулов Постановлением Правительства назначен вице-министром информации и общественного развития.

Бауыржан Байбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов. Он отметил, что за последние полгода на партийных площадках были актуализированы вопросы развития государственного языка, культуры, защиты прав детей и др. Активизирована работа с молодежью в регионах.

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