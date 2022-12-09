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    Арман Кашкинбеков возглавил Наццентр государственной научно-технической экспертизы

    9 Декабря 2022, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 декабря 2022 года Кашкинбеков Арман Каирберлиевич назначен президентом АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Министр Саясат Нурбек поблагодарил экс-президента Национального центра государственной научно-технической экспертизы Адиля Ибраева за труд и отметил его заслуги в развитии науки в Казахстане.

    «Адиль Жунусович возглавлял Центр с 2013 года и за это время внес свой неоценимый вклад в сферу отечественной науки. Благодарю вас за проделанную работу и желаю успехов в дальнейшей профессиональной карьере», – отметил министр.

    Председатель Комитета науки МНВО РК Дархан Ахмед-Заки представил коллективу НЦГНТЭ нового руководителя и пожелал ему успехов на важном посту.

    Арман Кашкинбаев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. В этом же году он поступил в магистратуру по стипендиальной программе «Болашак» в Университет Вандербилт, США.

    Трудовую карьеру Арман Каирберлиевич начал в 1998 году в Университете Вандербилт, в котором проработал до 2000 года в качестве научного сотрудника и медиа-аналитика.

    В 2000 - 2019 гг. работал в квазигосударственных, национальных компаниях на руководящих должностях.

    В 2019-2020 гг. занимал должность заместителя председателя правления АО «Фонд науки».

    В 2020-2021 гг. являлся главой по устойчивому развитию в Программе развития ООН.

    С 2021 года по настоящее время занимал должность директора Международного фонда по снежным барсам.
    Наука Назначения Миннауки и высшего образования РК
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