Арман Джумабеков возглавил аппарат Агентства по стратегическому планированию и реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асета Иргалиева руководителем аппарата Агентства назначен Арман Джумабеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Арман Даирович Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерейментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области. В разные годы работал в налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, Канцелярии Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК.

В 2018-2019 годы — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.

В 2019 году — первый вице-министр национальной экономики РК.

С января 2021 года являлся руководителем аппарата МНЭ РК.

Награды: Орден «Құрмет», медаль «Ерең енбегі үшін».